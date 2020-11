Pacientes recuperados de COVID-19 experimentan secuelas que podrían ser peligrosas

Especialistas reportan que pacientes recuperados tras haber padecido COVID-19 están experimentando una serie de secuelas, que por su persistencia pueden resultar peligrosas.

“Fui al seguro y me dijeron que era positiva. Estuve en terapia intensiva, ocho días hospitalizada. No me sentía mejor, pero como había mucho enfermo, me dijeron que me fuera a casa a seguirme recuperando”, dijo la señora Rosa.

Rosa padeció COVID hace 4 meses. Tras su hospitalización, se recuperó poco a poco en casa. Su prueba salió negativa, pero hoy sigue teniendo molestias.

“Mucho dolor de huesos ahorita que hace frío, me duele la cabeza, no puedo respirar, camino y tengo que ir calmadita porque si me agito no puedo respirar. Uno de mis pulmones, el izquierdo me duele, siento que se me revienta”, explicó.