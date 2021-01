Pacientes no COVID-19, otras víctimas de la pandemia

Las consultas médicas por padecimientos distintos a COVID-19 se redujeron el año pasado. Instituciones como IMSS e ISSSTE pospusieron citas y cirugías que no ponían en riesgo la vida.

Te recomendamos: Mínima disponibilidad en hospitales para pacientes COVID en la CDMX

La Secretaría de Salud reportó que al 31 de octubre se atendieron un millón 608 mil 622 hospitalizaciones para tratamientos y cirugías, que representan 571 mil 853 menos casos que en el mismo periodo de 2019.

Hugo es uno de los llamados daños colaterales de la pandemia: no pudo ser operado de la rodilla. La contingencia sanitaria apareció cuando estaba en los trámites para la cirugía

Lo que terminó fue el periodo de las incapacidades médicas que podía recibir.

En mayo, el Seguro Social le informó que como no había fecha para su cirugía le darían una incapacidad permanente, a pesar de que se trataba de una segunda cirugía porque la primera que le hicieron en el Hospital Regional 2, en 2019, en lugar de mejorar su lesión, la empeoró.

“Entiendo que es una situación atípica pero le comentaba, no quiero ni que me indemnicen, ni que me mantengan ni nada, quiero que me operen”, añadió Hugo Hernández.