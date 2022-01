Pacientes hospitalizados por COVID en Cuernavaca lamentan no haberse puesto la vacuna

Quienes no están inmunizados o no tienen esquema completo son la mayoría de quienes están siendo hospitalizados por COVID-19. En Cuernavaca Morelos, 14 de 18 pacientes hospitalizados por COVID se encuentran en esta situación.

Te recomendamos: Rebrote de COVID y ómicron ahuyentan a la clientela de los tianguis en la CDMX

Israel Díaz, de 39 años de edad, no se vacunó. Hace una semana llegó grave por COVID al área de urgencias del Hospital General de Cuernavaca, desde entonces está internado y con oxígeno.

Cuenta que el año pasado migró a Sinaloa para trabajar de jornalero y que su jefe no le permitió faltar para vacunarse.

“Que porque no había tiempo, que había mucho trabajo, yo no tengo ni seguro, no tengo prestaciones, yo no tengo nada muchacho, no tengo nada”, insistió.

Actualmente en el área COVID del Hospital General de Cuernavaca no hay camas disponibles. De 18 pacientes internados, 14 no están vacunados o tienen su esquema incompleto.

Miguel Rendón de 50 años tampoco se vacunó, dice que en su iglesia el pastor les impidió hacerlo. Hace 10 días enfermó de COVID y tuvo que ser internado de emergencia.

Otros pacientes no piensan vacunarse, pese a haber estado internados, como doña Carmela, de 57 años de edad que, dice, pudo haberse contagiado en una fiesta que ella misma organizó. Es la segunda vez que enferma de COVID, la primera fue atendida en casa, esta vez terminó en urgencias porque incluso le dio un infarto.

“En la madrugada del sábado empecé con un dolor, yo eso sentía, que me mataba. Me da miedo la vacuna, no sé siento, no sé qué, como estoy mala del corazón pienso que me vaya a hacer mal o algo y por eso no quiero vacunarme. Nadie se vacunó, solamente uno de mis hijos. Le digo no hijo yo no quiero vacunarme”, concluyó Carmela López, paciente Covid, Hospital General Cuernavaca, Morelos.