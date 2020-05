Pacientes del Hospital ‘Las Américas’ de Ecatepec, se comunican por videollamadas con familiares

Luego de los enfrentamientos entre familiares y personal médico del Hospital Las Américas, de Ecatepec, 73 pacientes con coronavirus se comunicaron con sus familiares a través de videollamadas

Te recomendamos: Cierran Hospital Las Américas en Guerrero, tras agresiones en Ecatepec

Dos grupos de familiares de enfermos de coronavirus irrumpieron la tarde del viernes en el Hospital ‘Las Américas’ de Ecatepec, Estado de México. Demandaban conocer el estado de salud de sus pacientes y en otros casos, reclamar sus cuerpos.

Las autoridades de Salud informaron que el viernes únicamente había un doctor de urgencias.

¿Por qué teníamos solamente un médico? porque el otro médico se infectó y ese día se quedó en su casa en aislamiento; esto se saturó, el médico con 18 pacientes, ¿por qué?, porque no había llegado el médico que iba a suplir a quien estaba infectado. Esto fue lo que hizo que la familia se alterara, yo los entiendo. El médico estaba solo y no podía salir a dar informes”, destacó Gabriel O’ Shea, secretario de Salud del Estado de México.

La mañana del sábado, los familiares bloquearon por dos horas la Avenida Central, en las inmediaciones del hospital. Tras dialogar con las autoridades llegaron a un acuerdo para conocer el estado de salud de sus pacientes.

A partir del domingo, los familiares de los 73 pacientes, han podido comunicarse con ellos a través de videollamadas, dos veces al día, con una duración de un minuto y medio.

Perfecta, así no hay duda de la atención. Para mí ya quedó toda duda aclarada, lo veo bien, lo veo de pie”, refirió Patricia Bustos, esposa de Antonio.

La tarde de este lunes personal de Protección Civil sanitizó el exterior del hospital.

El presidente López Obrador abordó en la conferencia de la mañana de este lunes la situación.

No queremos militarizar los hospitales, no es eso, no lo consideramos necesario. Estos actos como los de Ecatepec, se debe a eso, a falta de información. Hay siempre en todos los hospitales trabajadoras sociales encargadas de la comunicación, pero la gente se desespera”, concluyó el presidente Andrés Manuel López Obrador.