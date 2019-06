Pacientes en hospital de Cuernavaca se quedan sin hemodiálisis por falta de agua

Desde hace un año pacientes que toman terapia de hemodiálisis en la Unidad Médica Especializada de Cuernavaca, han sufrido retraso en el servicio por la falta de agua potable, necesaria para poner a trabajar las máquinas que purifican su sangre y de eso depende su vida.

“El lunes no hubo agua, los primeros que entraban, entraban a las 7 y entraron como a las 8, 9 porque no había agua, a mí me toca el turno de las 11 y pasé ya tarde. Una vez si nos regresaron pues, que no había agua dice ahora mañana. Tenemos que aguantar si no hay agua como”, indicó Francisco González, paciente de hemodiálisis:

“Si, afecta pues un poquito pues los citan a una hora y si falta el agua hasta que llega el agua se las dan”, indicó Bertha Rojas, familiar de paciente.

El servicio de Salud del estado de Morelos señala que la carencia de agua se debe a un adeudo millonario que tiene el Ayuntamiento de Cuernavaca con la Comisión Federal Electricidad.

“El Sistema de Agua Potable de Cuernavaca no nos abastece en tiempo y forma y tenemos que estar comprando pipas de manera constante. La Cisterna se acaba todos los días”, indicó Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de Salud, Morelos.

Servicios de Salud de Morelos compra 10 pipas a la semana para llenar la cisterna de 60 mil litros.

Este jueves llegó una pipa gratuita del Ayuntamiento de Cuernavaca en estas condiciones.

El Ayuntamiento sostiene que la falta de agua se debe a que el hospital nunca estuvo proyectado para ser unidad de hemodiálisis.

“Una decisión de escritorio que tomó el gobierno de Graco Ramírez de cambiar el uso, nosotros como ayuntamiento dimos la factibilidad del agua para un hospital pediátrico de tercer nivel”, señaló Antonio Villalobos, alcalde de Cuernavaca, Morelos.

Hay un tema de SAPAC con CFE un adeudo y por eso nos cortan a veces el agua.

“Si la hay de aproximadamente 150 millones de pesos. Es mentira, de entrada, hay un amparo, la CFE no puede actuar. Ellos no nos han cortado la luz porque estamos en esa negociación. Es mentira”, aseguró Antonio Villalobos, alcalde de Cuernavaca, Morelos.

La Unidad de Especialidades Médicas atiende semanalmente a 45 pacientes con terapia de hemodiálisis, cada sesión requiere por paciente 833 litros de agua.

“Se selecciona a los pacientes a los que son más graves a ellos no se les niega la atención, los que están controlados. Se reprograman, necesitamos tomas más grandes más amplias y con más presión para que la cisterna se llene”, comentó Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de Salud de Morelos.

