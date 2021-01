Pacientes COVID prefieren tratarse en casa y se agravan por no acudir a tiempo al hospital

Los familiares de pacientes COVID están postergando salir de casa en lugar de buscar un hospital hasta que la situación del paciente ya es muy grave. Algunos logran conseguir espacio, pero no es el caso de todos.

“Si en casa no nos funcionó con mi papá, por eso fue que acudimos al hospital. Es que ya no tenemos mucho dinero, la verdad, ha sido complicado eso, por eso fue también decidimos lo del hospital, esperando que mi mamá salga bien”, enfatizó Jorge Flores, familiar de paciente COVID-19.

Enrique, padre de Jorge, murió hace cinco días por COVID en su casa, en Cuautitlán Izcalli. Para evitar que ocurra lo mismo con su madre, Jorge buscó ayuda urgente. Lo que obtuvo para Gabriela, de 68 años, fue una silla en el Hospital Maximiliano Ruiz Castañeda, en Naucalpan.

“Fue complicado, también me habían dicho que, no había espacio, ya después se salió otro doctor y me dijo que, pues lo que me podría ofrecer una silla y el oxígeno, en lo que se desocupaba una cama, estaba totalmente saturado”, insistió Jorge.