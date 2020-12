Pacientes con COVID-19 recorren, por horas, hospitales de CDMX para ser atendidos

En la Ciudad de México, las personas tienen que invertir horas y hacer recorridos tortuosos para poder recibir atención hospitalaria en los centros de salud que tratan a pacientes con COVID-19

La familia De La Rosa tuvo problemas para ser atendida por COVID en los hospitales de la Ciudad de México.

Lo intentaron en tres hospitales distintos.

En la Clínica 32 del IMSS, una mujer y dos hombres de la familia De la Rosa que dieron positivo a Covid tampoco pudieron ser atendidos.

“Que ya no hay lugar, que le busque en los demás, ya no pueden respirar bien, no tienen olfato y la calentura. Mi mamá también está enferma declarada con COVID, pero por eso de no andarle dando vueltas donde encontremos para llevarla porque está más mal todavía”, enfatizó De la Rosa.