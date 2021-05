Paciente recupera la vista y controla esclerosis múltiple con tratamiento del IMSS

Una paciente recuperó la visión y mantiene control sobre la esclerosis múltiple con tratamiento médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A punto de cumplir 21 años de edad, Kitzia “B” comenzó a ver de manera borrosa en su ojo izquierdo, en unos cuántos días la pérdida de la visión ya era del 90 por ciento; la oportuna intervención de un equipo multidisciplinario del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI fue clave para que la esclerosis múltiple no progresara.

Este padecimiento “no tiene tanta difusión como otro tipo de enfermedades y no sabía a qué me estaba enfrentando. Supe que este mal no se cura, sino que se controla, y a partir de ahí comencé a aceptarla”, enfatizó.

Recordó que el pronóstico inicial fue que tras varios años de tratamiento podría recuperar hasta 70 por ciento de la visión, “dejar de ver es algo que da mucho miedo, pero gracias a que la intervención fue muy rápida recuperé la vista en cuatro días y conservo el 100 por ciento de visión en ambos ojos”.

Kitzia comentó que la primera persona que le dio seguridad para afrontar la enfermedad mientras estuvo hospitalizada fue una enfermera del IMSS, “me dijo que la actitud que tuviera para enfrentarme al día a día era lo importante, que si pensaba que me iba a ir bien, me iría bien tres veces; a partir de ahí supe que esta condición era algo que podía llevar”.

Tras unos meses de ausencia, Kitzia pudo retomar sus estudios, cursa la carrera de Diseño y Comunicación Visual y ya prepara su tesis: “trata sobre crear una herramienta aplicada para plataformas digitales y que ayude a personas que tienen una discapacidad motriz, causada por la esclerosis múltiple, a navegar libremente y con mayor facilidad”.

El doctor Carlos Cuevas García, neurólogo y director de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, fue quien detectó la enfermedad de Kitzia y dio la indicación para que se quedara en hospitalización, a fin de realizarle diversos exámenes que confirmaran el diagnóstico e iniciar tratamiento.

En el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora el 30 de mayo, el doctor Cuevas detalló que la enfermedad es más común en mujeres en una proporción de tres por cada hombre, por cuestión genética se presenta con mayor frecuencia entre los 25 a 30 años de edad, particularmente en personas con piel blanca y ojos de color.

Explicó que la esclerosis múltiple afecta el sistema nervioso y el cerebro por la formación de lesiones en las vainas que cubren los nervios que transmiten la electricidad de las neuronas, la formación de placas y la aparición de síntomas como problemas de la visión (borrosa o doble), en la movilidad en extremidades, vértigo y temblores.

Indicó que si bien factores como tabaquismo o el frío detonan la aparición de la enfermedad, no hay una causa establecida; realizar diagnóstico y tratamiento oportuno permite evitar discapacidad permanente, en particular la pérdida de la visión de un ojo o de la capacidad para caminar, lo cual ocurre alrededor de 15 años después del establecimiento del daño neuronal.

El doctor Cuevas García destacó que actualmente se cuenta con más y mejores recursos para este padecimiento, así como un equipo multidisciplinario para atención integral, tanto médica como psicológica. Agregó que se dio continuidad a la atención de los pacientes a pesar de la pandemia por COVID-19.

“Existen entre 15 y 16 medicamentos de muy alta especialidad y la institución que más fármacos tiene para esclerosis múltiple es el IMSS; de los siete a ocho mil pacientes que reciben tratamiento en el país, nosotros manejamos el 90 por ciento y en el Hospital de Especialidades atendemos a 600 derechohabientes con esta patología”, puntualizó.

Con información de IMSS

DMGS