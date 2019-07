Paciente con cáncer pide apoyo para medicamentos en Palacio Nacional

Liliana Flores, padece cáncer de pulmón desde hace año y medio y después de la detección esperó más de 3 meses para recibir su primer tratamiento. Ella acudió a Palacio Nacional a pedir apoyo para medicamentos.

Detalló que el alto costo de los medicamentos la obligó a acudir al Instituto Nacional de Cancerología.

Realmente los tratamientos son muy costosos, no hay bolsillo que aguante uno de estos tratamientos, tristemente en diciembre del año pasado el cáncer se me fue el cerebro entonces tengo cáncer en el cerebro, en los pulmones y la red ganglionar y por eso es que estoy aquí dando mi testimonio para pedir ayuda, solicitar este apoyo, tratamientos”, apuntó.

Liliana acudió a Palacio Nacional para entregar una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la cual le solicita apoyo para todos los pacientes con cáncer de pulmón.

No sufrimos más ni sufrimos menos, no somos especiales ni queremos serlo, pero sí quisiéramos ser partícipes de esa esperanza que está dando de atención médica y medicamentos gratuitos […] usted es un hombre sensible y con alto sentido humano, esperamos sea receptivo a nuestro dolor y anhelo de vida, y, de ser posible, a que considere recibirnos para conocer, en persona, nuestras historias”, afirmó Liliana Flores.