Pablo Gómez asegura que en la UIF no actuará con motivos de venganza

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en espera de ser ratificado por la Cámara de Diputados, aseguró que actuará sin revanchismos en su cargo, luego de que diputados de oposición reclamaran que su antecesor, Santiago Nieto, se dedicó a perseguir a los enemigos políticos del actual gobierno, por lo que le pidieron neutralidad en su desempeño.

“No se trata de combatir enemigos, primero porque yo no tengo enemigos, y no tengo porque vengarme de nadie porque nadie nunca me ha hecho algo como para que tenga yo motivos para la venganza”, indicó Pablo Gómez, Titular propuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera: