Oxígeno, agotado o se vende a precios inaccesibles en la CDMX

En la Ciudad de México, es cada vez más complicado comprar o rentar un tanque de oxígeno. En muchos lugares establecidos, están agotados. En otros, los venden a precios inaccesibles.

También están agotados en los principales sitios de venta por internet, donde sólo se ofertan sus accesorios.

“Ya no hay tanque ni para renta, ni para compra y llenarlo cuesta mucho problema, mucho, mucho. Tenemos como 8 días, afortunadamente un vecino nos prestó su tanque”, explicó Rosa María.

“Por el momento no tenemos disponibles ni en venta, ni en renta, tenemos agotados. Nosotros solo manejamos tanques de 680 litros en mil 700 y 3 mil 500, no sabemos cuándo vayan a desocupar alguno, no tenemos lista de espera, concentradores de oxígeno tampoco tenemos desde hace casi un mes”, dijo la operadora.