Septiembre marca nuevo récord de calor a nivel mundial

El planeta empató los niveles de calor para un mes en septiembre, impulsado en parte por las altas temperaturas en Estados Unidos, informaron científicos.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) informó que 2019 igualó a 2015 con el septiembre más caluroso del que se tenga registro a nivel mundial. El promedio para el mes fue de 15.95 grados Celsius, 0.95 grados Celsius más alto que el promedio del siglo XX.

Las temperaturas en tierra firme fueron las más altas para un septiembre, con registros que datan de 1880.

La NOAA calcula que la Tierra se encamina a su segundo año más caluroso del que se tenga registro, únicamente detrás de 2016.

Todo el territorio de Estados Unidos, con excepción del tercio occidental, alcanzó temperaturas récord o estuvo cerca de registrarlas durante septiembre, agregó Deke Arndt, director de monitoreo climático de la NOAA.

Arndt dijo que esto es un calentamiento que ha ocurrido durante décadas debido a la emisión de gases que atrapan el calor, producto de la quema de combustibles fósiles.

SEE: Map of #September 2019 Global Significant #Climate Events from @NOAANCEIclimate https://t.co/2U89QZjb3M #StateOfClimate pic.twitter.com/SAKEz9JI3o

— NOAA (@NOAA) October 16, 2019