Otra víctima del diputado Saúl Huerta narra cómo abusó de él en baño de vapor

Un joven narra cómo el diputado Saúl Huerta Corona lo condujo hasta unos baños de vapor en Puebla, donde asegura, ocurrió el abuso sexual y por unanimidad la Comisión de Honor y Justicia de Morena retiró sus derechos partidistas al diputado.

“Pues sí me empezó a tocar, y empezó a jugar con mi pene”, dijo la otra presunta víctima.

Así recuerda el joven de 16 años su encuentro con el diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, a quien pidió ayuda a finales de 2019, luego del retraso de una beca que recibía. Sin embargo, asegura, el legislador se interesó más en su apariencia.

“Yo tenía un poco de acné. Él me dijo que me quería ayudar. Saúl me contactó y me dijo que nos viéramos un sábado por la mañana, que me iba a llevar a un lugar para que me quitaran el acné. Pues dije me va a llevar a un dermatólogo”, refirió.

Según recuerda, primero vinieron las promesas, le dijo que lo ayudaría a entrar a la universidad, luego, que le daría un apoyo económico y después, las insinuaciones.

“A la hora de irme con él me empezó a platicar cosas así como sexuales. Sí me sentí un poco incómodo pero sí le respondía. Estoy de acuerdo con eso y todo. Nos bajamos de la camioneta, yo me bajé y vi que era un baño de vapor. Me quedé así, cara de asombro, me dijo no, tú tranquilo, tú entra, todo va a estar bien”, narró.

El joven dice que el diputado Huerta Corona lo condujo hasta unos baños de vapor en Puebla, dentro, asegura, ocurrió el abuso sexual.

“Tú te metes, ahí se te van a quitar las toxinas, este baño te va a ayudar. Me metí al baño, y a los pocos minutos entró él. Desnudo. Al baño, conmigo, y yo me quedé de ¿por qué entras acá? Se supone que nada más yo, y él me estaba diciendo, no tranquilo, todo va a estar bien. Esto te va a ayudar, esto es normal. Después de eso, pues yo sí ya me sentía un poco raro, me sentía incómodo, después eso, comenzó a tocarme mis genitales, y yo pues sí me quedé asombrado, no sabía qué hacer, yo tenía miedo, pero igual como que al correr pues yo sentía que me iba a resbalar, después me comenzó a tocar por la parte de atrás con sus dedos y entonces yo pues ahí sí me sentí súper incómodo, así que pues el ver que hacía todas esas cosas pues yo sí me salí del baño de vapor”, insistió la presunta víctima de abuso sexual.

Apenas el pasado viernes, más de año y medio después de ocurrida la agresión sexual, este joven decidió hablar con su familia de lo que pasó ese día con el diputado Saúl Huerta, luego de las primeras denuncias públicas contra el legislador de Morena.

“Sí me sentía un poco mal por guardarme todo, por no decir nada, pero ahorita que ya estoy diciendo todo me siento ya mucho mejor, más tranquilo”, enfatizó. “Que lo hundan, y que lo detengan, porque así, que pague, de todos los daños que ha hecho, moralmente y físicamente a los jóvenes. Que se unan, que se unan a hacer las denuncias. Porque si más se unen esto va a llegar a las últimas consecuencias”, insistió el familiar del menor. “Que se haga justicia, porque así no quiero que más chavitos pasen por lo que yo pasé”, concluyó la presunta víctima de abuso sexual.

Con información de Rodolfo Zárate y Adrián Tinoco

KAH