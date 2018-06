‘Osteria Francescana’, mejor restaurante del mundo

El restaurante “Osteria Francescana”, del cocinero Massimo Bottura, en Módena, Italia, ha sido reconocido como el mejor del mundo, mientras que el español “El Celler de Can Roca” ha sido segundo y el “Mirazur” francés tercero en los premios “The50 best” de los 50 mejores restaurantes del mundo.

Congratulations again to Massimo Bottura of Osteria Francescana, No.1 in The World’s 50 Best Restaurants 2018. @massimobottura #Worlds50Best @SanPellegrino pic.twitter.com/36dUXsPGI0

— The World’s 50 Best (@TheWorlds50Best) 19 de junio de 2018