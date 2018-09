Osorio Chong: Nadie quedará satisfecho hasta no saber el paradero de los 43 de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegó a la tribuna del Senado de la República y provocó un enfrentamiento entre el coordinador de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong y el senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio.

Todo ocurrió en el marco del análisis del VI Informe del presidente Enrique Peña Nieto en materia de Política Interior.

En su intervención, el senador de Guerrero, Felix Salgado, reclamó la verdad al Gobierno Federal y señaló:

“No se mueve la rama de un árbol, sin la voluntad del señor. ¿Quién es el responsable de la política interior?, el presidente de la República. Pero, después del presidente de la República, ¿quién es?, el secretario de Gobernación y el secretario de Gobernación del año 2014, sabe qué pasó. Sí saben qué pasó, ¿por qué están tejiendo una gran mentira, que ahora la quieren convertir en una verdad histórica? No es verdad histórica, es una mentira diabólica, por qué dicen que nuestros jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula cuando el grupo interdisciplinario de expertos internacionales ha dicho en su informe que científicamente no puede ser que 43 cuerpos hayan sido incinerados precisamente en una noche de lluvia y no han encontrado vestigio alguno de que así sea”, indicó Félix Salgado, senador de Morena.

Luego lanzó esta acusación:

“Fue el gobierno, es el estado, ellos se los llevaron. ¿Por qué esa prisa de Peña Nieto de decir que ya murieron?, están desaparecidos nuestros jóvenes y tienen que aparecer, los queremos vivos porque vivos se los llevaron y vivos los queremos, no van a quedar impunes quienes están tejiendo esa mentira y no queremos cuentos chinos, queremos la verdad”, dijo Felix Salgado, senador de Morena.

De inmediato, el senador Osorio Chong reclamó su derecho de subir a la tribuna para responder.

“No puedo dejar pasar los señalamientos que ha referido, y lo digo con mucho respeto, sin conocimiento, sin sustento y sin elementos del senador del estado de Guerrero. Se llegaron a muchas conclusiones, unas las que dio la PGR, otras en señalamientos de irregularidades respecto al proceso que se siguió, más no otras líneas de investigación, una sola, que está en investigación en este momento, pero ninguna, senador, ninguna, absoluta que pudiera señalar ni al presidente, ni al Estado Mexicano como responsables de esta acción. Nadie quedará satisfecho hasta no saber el paradero de los jóvenes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, pero quiero dejar claro ante su señalamiento que nosotros ni participamos y todo lo contrario hemos sido quienes hemos impulsado hasta sus últimas consecuencias la investigación y que pasa, por cierto, y si les tocara investigar, en el señalamiento que hicieron al Ejército mexicano”, apuntó Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los Senadores del PRI.

Aunque el senador Osorio nunca mencionó la llamada verdad histórica de la PGR, si aclaró que esta dependencia no recibió línea de otras autoridades federales.

Con información de Claudia Flores.

