Osorio Chong exige a Javier Duarte presentar pruebas de supuesto pacto

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exigió a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, que presente pruebas del supuesto pacto para su entrega a cambio que se dejara en paz a su familia.

Yo le exijo, incluso, que presente las pruebas que dice tener en los señalamientos que a mí persona al respecto señala. No tengo absolutamente nada que ver con él ni con sus gentes, ni con sus abogados. No los conozco y la última ocasión que vi a Duarte fue en la Secretaría de Gobernación, él siendo gobernador del estado de Veracruz. Conmigo no hubo ningún acuerdo, no tenía ningún contacto, nosotros lo que queríamos era detenerlo, no acordar con él su detención y por supuesto que desde el CISEN y desde la Secretaría de Gobernación nos urgía detener a este delincuente, a este presunto delincuente, quien lo localizó fue la PGR”, señaló Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI.