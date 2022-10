Osorio Chong alista movimiento para inconformarse contra decisiones de ‘Alito’ Moreno al frente del PRI

Miguel Ángel Osorio, coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reveló que en un par de semanas anunciará un movimiento al interior de su partido. Buscarán un canal para que se escuchen las voces de inconformidad con las decisiones que se toman desde la dirigencia de su partido a cargo de Alejandro “Alito” Moreno.

Reportero: ¿Se va a configurar un movimiento?

Criticó que Alejandro Moreno acapara cada vez mayores atribuciones al interior del PRI y dejó claro que por ahora no buscará relevarlo en la dirigencia nacional.

“De acuerdo a los estatutos, no estamos en el tiempo, pero no puedo dejar que sigan pasando sin que nadie lo note, nadie lo precise, lo que es la molestia y lo que se viene diciendo en cada región, en cada seccional, en cada colonia de muchos militantes que tenemos. Ha venido dándose un proceso desde un par de años en ese sentido, en centralizar todas las decisiones del partido, en el que más allá de que la militancia sea la que mande, se quiere dar todas las facultades a la dirigencia. De mi parte no he estado de acuerdo”, destacó Miguel Ángel Osorio, coordinador de los senadores del PRI.