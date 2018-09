Acapulco promueve la paz con conciertos didácticos para niños

Para promover la paz a través de la música y dar opciones a las nuevas generaciones, la Orquesta Filarmónica de Acapulco, Guerrero, realiza conciertos didácticos para niños de escuelas ubicadas en colonias de alta incidencia delictiva.

El primer concierto de esta segunda temporada, se realizó ante más de 500 estudiantes de nivel básico de la colonia Jardín Azteca, considerada una de las más inseguras.

Conciertos didácticos en Acapulco

Con un lenguaje sencillo, el director de la Filarmónica, Eduardo Álvarez, enseña a los pequeños los conceptos básicos de la música, los nombres de cada instrumento.

Luego les muestra a los asistentes, lo que pueden lograr los instrumentos en sintonía.

Me gustaron todas las canciones y pues no conocía el violín grande, no me acuerdo cómo se llama”, comentó Karla Paola, estudiante.