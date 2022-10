Orlene deja afectaciones a su paso por costas de Guerrero

Lluvias, oleaje elevado y deslizamientos de tierra son algunas de las afectaciones que ha provocado el ciclón Orlene por las costas de Guerrero.

En el puerto de Acapulco un mecánico que reparaba un automóvil sobre la avenida Ruíz Cortines, salvo la vida después de que un deslave le cayera encima.

Todo ocurrió en fracción de segundos, el hombre escuchó la tierra crujir y cómo pudo logró salir debajo del auto.

“Me pegó la parte del carro en esta parte de aquí, me pegó el suelo en esta parte de acá y me arrastró poco, pero logré salir gracias a Dios; jamás llegué a pensar que eso se fuera a derrumbar”, dijo Manuel Rodríguez Magdaleno, mecánico.

El sistema ciclónico además de lluvias ocasiona fuertes marejadas que en la línea de costa continúan afectando negocios junto al mar.

En Pie de la Cuesta, prestadores de servicios colocan barricadas para evitar más afectaciones.

“Todos, todos, dañó a todo, todos dañó todos y luego el oleaje pega aquí y a veces hasta acá arriba el oleaje como rebota pega hasta acá arriba”, apuntó José, prestador de servicios.

“Sí tenía una cabaña, me accidenté por rescatar parte de la madera de la ramada me accidenté tengo problema ya en mi rodilla; no hay gente de hecho llevamos 25 días sin ninguna alma acá”, dijo la dueña de un restaurante.