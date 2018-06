Orlando conmemora dos años de la masacre en el club Pulse

Sobrevivientes y familiares de las víctimas del tiroteo en el club nocturno Pulse conmemoraron el segundo aniversario de la masacre con una ceremonia, una carrera y exhibiciones de arte.

Antes de la conmemoración de la masacre de 49 personas en el club nocturno homosexual, algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas anunciaron una demanda contra el Departamento de Policía de Orlando y los dueños del club nocturno.

May we never forget on this the 2nd Anniversary of the Pulse shootings. pic.twitter.com/qbzh5zPZMX — Robert Brown 🌊 (@robfwtx) June 12, 2018

La demanda federal contra la policía y la ciudad de Orlando se presentó el jueves pasado porque los agentes de policía deberían haber actuado de forma más agresiva para detener al tirador. La demanda estatal contra los propietarios de Pulse Barbara y Rosario Poma fue presentada el viernes y dice que el club nocturno no contaba con la seguridad adecuada.

Ambas demandas fueron presentadas por abogados demandantes con sede en Philadelphia y Michigan.

Pomas dijo en un comunicado que no habían visto la demanda y que el enfoque de esta semana debería ser curar las heridas.

“Pedimos que todos mantengan el enfoque en el lugar al que pertenece mientras nos preparamos para esta semana de recuerdo”, dijo Pomas.

En una declaración el Departamento de Policía de Orlando dijo que sus oficiales y otros agentes de la ley hicieron todo lo posible para salvar la mayor cantidad de vidas posible.

Leer más: Madre de mexicano víctima de ataque en Orlando reconocerá restos

We honor and remember the 49 lives taken too soon in the Pulse shooting that occurred two years ago today in Orlando. We will never forget. #OrlandoStrong #Pulse pic.twitter.com/VLPDcAHXav — Pasco Sheriff (@PascoSheriff) June 12, 2018

Leer más: Recuerdan a víctimas de masacre en el bar Pulse

En el período previo al aniversario, los padres del estudiante universitario homosexual asesinado Matthew Shepard hablaron en Orlando, se realizó una “carrera de arco iris” en un parque cerca del club nocturno, y se produjo una obra basada en las entrevistas de los sobrevivientes del Pulse.

Se tiene previsto que este martes suenen las campanas 49 veces en una iglesia en el centro de Orlando y se llevará a cabo un servicio de recordación en el club nocturno donde está un monumento.

Today is the 2 years anniversary of the Pulse Nightclub shooting.

49 bright and colourful souls were lost, ones that could have changed the world.

Each on of you were beautiful and we remember you.

We WILL NOT let hate win.#OrlandoUnited pic.twitter.com/dPf0HckJZ9 — ★Lady Constellation★ (@HolesomeHowell) June 12, 2018

Se colocarán 49 cintas fuera del ayuntamiento, se exhibirá una exposición sobre la tragedia en el Centro de Historia del Condado de Orange y se colgará una bandera del arco iris en el edificio de la administración del Condado de Orange.

Pride Fund is at the National DIE-IN on the Capitol Lawn to demand Congress take action and pass commonsense gun reform! We join students and activists from across the country today to commemorate the two year anniversary of the Pulse shooting. #LethalLegislation pic.twitter.com/eZLBgyFUFM — Pride Fund (@Pride_Fund) June 12, 2018

Leer más: Así usó Trump para su beneficio la masacre en el bar Pulse de Orlando

Con información de AP Y NBC Miami

HVI