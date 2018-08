Organizaciones sociales protestan por desaparición de personas en Ciudad Juárez

El 4 de agosto del 2008, Luz Angelina Mena desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua y desde entonces, su madre Luz del Carmen la ha buscado durante diez años.

Las autoridades no le han dado respuesta a su denuncia de desaparición.

A diez años de su desaparición hoy me encuentro donde fue su casa, recordándola, llego y me encuentro que ya es un terreno baldío, pos es tristeza para mí y espero en dios me siga dando fortaleza para seguir adelante”, dijo Luz del Carmen Flores, madre de Luz Angélica Mena.