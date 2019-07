Organizaciones criminales israelíes tienen vínculos con mexicanas: Durazo

Entrevistado en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que en el caso de la balacera registrada en el Centro Comercial Plaza Artz Pedregal intervinieron integrantes del crimen organizado internacional.

Detalló que una de las personas que se vieron involucradas en la balacera tiene antecedentes penales en Israel, un punto del que no fue informado México.

Uno de ellos cumplió sentencia en México, fue expulsado del país, pero habiendo cumplido la sentencia no hay un proceso abierto, no hay razón para negarle su reingreso. Recuerden que para todos aquellos que han purgado una pena hay un proceso de reinserción y no se le debe de negar a nadie la oportunidad, lo que pasa es que teniendo antecedentes, o actividades, supuestamente criminales en Israel, no había una alerta roja para la policía internacional que pusiera en alerta a las autoridades mexicanas, pero en esta colaboración estamos cerrando todos esos vacíos que eventualmente pudieron haberse dado”, señaló Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.