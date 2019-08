Organizaciones campesinas retiran plantón del Senado

Se reabrió el acceso y salida a las instalaciones del Senado de la República, luego de que manifestantes de organizaciones campesinas levantaron su plantón y liberaron las puertas, se normalizaron las actividades.

Hoy nos retiramos del Senado sin que ningún senador dé ninguna bancada saliera ni a saludarnos, eso es lo primero, que malo por ellos y por sus partidos, una de las acciones que vamos a tomar es irnos al zócalo, se acordó dos días de jornada, vamos a cumplir con eso, lo habíamos anunciado, nos vamos a replegar hacia el zócalo donde está el plantón y ahí se tomará la decisión de que acciones se van a emprender, estamos pidiendo diálogo, no le estamos pidiendo ningún peso al Presidente ni al gobierno, queremos que sean los campesinos escuchados para crear la política pública de desarrollo en el campo”, dijo un representante campesino .

Los manifestantes levantaron su plantón del Senado luego de haber permanecido ahí poco más de 24 horas.

Marcharon rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que su gobierno será respetuoso ante las movilizaciones de campesinos en el país, pero advirtió que no hay razón para estar protestando.

Durante su conferencia matutina desde Durango, Durango, el presidente aseguró que siempre se optará por el diálogo y no por fuerza.

No somos represores”, destacó e insistió en que todo será “por la razón y el derecho”.

Dijo que las manifestaciones de campesinos, del jueves, se realizaron en el marco del natalicio de Emiliano Zapata.

No obstante, el presidente reconoció que hubo otras manifestaciones que tienen que ver con la inconformidad que existe por la forma en que ahora se está destinando el apoyo a los campesinos.

Reiteró que su gobierno no modificará la estrategia y que se apoyará como nunca antes a los pobres, a las comunidades indígenas y a los productores del campo.

López Obrador ofreció su conferencia matutina desde Durango. (Presidencia de la República)

Aclaró que todo el apoyo está llegando de manera directa a los productores y no a través de las organizaciones.

No se va a entregar apoyo a través de intermediarios porque no llega o no llega completo el apoyo a quienes lo necesitan. Ésa es la inconformidad”.