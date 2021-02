Organización de médicos en Jalisco atiende gratuitamente a pacientes COVID en sus casas

En Jalisco, donde también acaban de pasar del semáforo rojo al naranja, un grupo de médicos, con sus propios recursos, está atendiendo pacientes COVID en sus domicilios.

Te recomendamos: Entre emoción y desorden transcurrió el primer día de vacunación contra COVID en CDMX

Los doctores Eduardo Fernández y Felipe Ospina recorren el área metropolitana de Guadalajara para atender a pacientes COVID en sus domicilios. Esta vez les tocó ir a la colonia Albereda, en el municipio de El Salto.

Ruth, enfermera de profesión, convalece en la planta alta de su casa no ha querido internarse a pesar de que su situación es grave.

“Como que la asustaron, o no se qué le dirán las compañeras. También porque no ha querido ella”, comentó Jesús López, esposo de paciente COVID

“Si hemos pensado definitivamente en llevarla pero no ha querido, no ha querido”, dijo Carlos Zayas.

Para estabilizarla le administraron medicamento y oxígeno, a fin de aumentar su saturación.

La iniciativa de atender enfermos COVID a domicilio es de la Organización Juntos Contra El Dolor AC. que opera en Guadalajara desde hace 18 años, atendiendo pacientes terminales. Con el pico de contagios de COVID, que hubo en Jalisco durante enero, el trabajo de la organización cambió.

“A las 8:09 empiezan llamadas telefónicas de: necesito oxígeno, ayúdeme mi hermano se me está ahogando y eso me hizo nuevamente decir tenemos que hacer algo. No es posible que nos limitemos, tenemos que buscar qué podemos hacer para la comunidad”, explicó Susana Lua, directora de Juntos Contra el Dolor AC.