Organismos autónomos son alcahuetes y no sirven, dice AMLO sobre su posible desaparición

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que organismos autónomos como INAI y IFT son alcahuetes y no sirven, pero tienen un costo millonario, esta declaración tras su propuesta para que estos organismos para que organismos autónomos sean absorbidos por dependencias federales.

Te recomendamos: PAN rechaza propuesta de AMLO para desaparecer organismos autónomos

“Son como tapaderas, son como organismos alcahuetes y cuestan mucho, no sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos, el Instituto de la Transparencias como mil millones, este otro instituto de las Telecomunicaciones, mil 500 millones, y van ver cuando presentemos toda la estructura, todos los órganos que crearon”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

El mandatario mexicano señaló que se hará un análisis minucioso de lo que más conviene, garantizando la transparencia que es una regla de oro de la democracia.

“No significa tener transparencia el que haya un aparato burocrático creado con ese propósito, eso quedó de manifiesto, se creó el aparato burocrático para la transparencia y no hubo transparencia.

Se reservaban los asuntos que no les convenían a las dependencias, es decir, no les convenía que se supiera que se dieran a conocer documentos, papeles, no había transparencia”, indicó AMLO.