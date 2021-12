Organilleros de la CDMX se modernizan y utilizan código QR para recibir aportaciones

Los organilleros de la Ciudad de México se han actualizado. Ya usan distintos métodos digitales para recibir las aportaciones de la gente.

Adair Vázquez es uno de los 16 organilleros de la Ciudad de México que usan aplicaciones y códigos QR para recolectar sus donativos.

Lo acompaña su padre, él puso el código QR en su gorra para que cuando se acerque a la gente, si no traen una moneda a la mano, usen el QR o bien con su tarjeta de crédito o débito y le transfieran unos pesos.

‘Pancho’, un peluche al que trata como mascota, es quien lleva el QR, encima del organillo.

La gente se acerca al peluche para escanear el código QR.

Adair y su padre caminan por el Paseo de la Reforma y las colonias Roma y Condesa.

Es ahí donde los organilleros empezaron a usar este método para recibir sus donaciones.

“Me han cooperado personas de aquí de México, de chilangolandia, al principio cuando traía el código QR, me decían no tengo la aplicación, pero si aceptas tarjeta si te copero, pero no la tenía, hasta hace poquito me llegó, el domingo me cooperaron con la terminal. ¿Cuánto te cooperaron? 50 pesitos”, destacó Adair.