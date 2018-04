Oregon no enviará militares de la Guardia Nacional a la frontera

La gobernadora de Oregon, Kate Brown, no permitirá que soldados de la Guardia Nacional de su estado sea enviada a la frontera con México si el gobierno del presidente Donald Trump se lo pide.

Brown es una demócrata y el miércoles tuiteó que ella estaba “bastante preocupada por el plan de Trump para militarizar nuestra frontera”.

There’s been no outreach by the President or federal officials, and I have no intention of allowing Oregon’s guard troops to be used to distract from his troubles in Washington.

— Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) 4 de abril de 2018