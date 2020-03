Ordenan prisión preventiva oficiosa al futbolista Renato Ibarra

Una jueza ordenó prisión preventiva oficiosa al futbolista Renato Ibarra, implicado en un caso de violencia intrafamiliar.

Te recomendamos: Audiencia de Renato Ibarra se llevó a cabo en el Reclusorio Norte

Renato, junto con sus hermanos Byron y Alexandra, además de sus amigos Robinson y Tania, todos originarios de Ecuador, deberán permanecer en prisión hasta el próximo 12 de marzo cuando se resuelva su situación jurídica.

Ese día una jueza especializada en asuntos de género, determinará si hay elementos para vincularlos a proceso o dejarlos en libertad.

Fueron acusados por el Ministerio Público de violencia intrafamiliar, tentativa de feminicidio y tentativa de aborto.

El Ministerio Público presentó en la audiencia, la cual fue privada, las declaraciones de la esposa de Renato, quien afirmó que el pasado jueves el futbolista ordenó que la golpearan.

Solicitamos una ampliación del término, para poder ofrecer más datos de prueba, estamos al tenor de lo que nos diga el juez de control de momento por la calificación que tiene el asunto se va a dar una prisión preventiva oficiosa”, declaró Paloma Taraceba, abogada de los imputados.

Los abogados defensores no quisieron precisar los delitos que se le imputaron al futbolista. Dijeron que se encontraba tranquilo y en espera de que se demuestre que no agredió a su esposa.

Me voy a reservar de momento todo ese tipo de información por respeto a mi representando. No están ellos en malos términos, pero no puedo comentar nada de esa información. Es un tema delicado en el país las cuestiones de género, estamos en una situación alarmante para las mujeres, todo se va a sustraer en juicio con las pruebas que nosotros tenemos”, continuó la litigante.

Durante la audiencia, Renato Ibarra pidió que estuviera representantes de su embajada, pero le explicaron que no pudieron contactarlos.

Al jugador se vio atento en la audiencia, fue detenido el jueves luego de que su cuñada llamara a la policía tras presentarse la situación de violencia familiar.

Se señaló nueva audiencia, nos van a notificar cuándo va a ser la próxima”, Abogado de la víctima de violencia.

Los familiares de los imputados acudieron a los juzgados, pero no entraron a la audiencia ni quisieron hacer declaraciones.

Renato y los otros dos hombres fueron trasladados al Reclusorio Oriente y las mujeres al penal femenil de Santa Martha. Permanecerán en un área de detención hasta que se resuelva su situación legal.

Con información de Arturo Sierra

JPG