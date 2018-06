Ordenan libertad de cuatro implicados en caso Ayotzinapa

Un juez federal del estado de Tamaulipas decretó la libertad por falta de elementos para procesar a favor de cuatro personas involucradas en el caso Ayotzinapa.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que se decretó la libertad de Luis Alberto José Gaspar, Marco Antonio Ríos, Honorio Antúnez y Martín Alejandro Macedo Barrera porque el juez determinó que había indicios suficientes para determinar que algunas pruebas que reunió el Ministerio Público Federal fueron obtenidas de manera ilícita.

Sin explicar qué tipo de pruebas son, el juez consideró que éstas fueron insuficientes para sostener un auto de formal prisión.

El Consejo de la Judicatura Federal aclaró que no se trata de una libertad absoluta, pues en la resolución el juez determinó que el auto de libertad no implicaba que los hechos no existieron, ni que los imputados no hayan participado en este caso, sino que el Ministerio Público tiene una nueva oportunidad para investigar y evitar con ello, la impunidad.

Esto significa, explicó el Consejo de la Judicatura que se trata de una libertad bajo las reservas de ley.

De las cuatro personas que obtuvieron el auto de libertad, hasta el momento sólo Luis Alberto José Gaspar salió de prisión, los otros tres detenidos continúan en prisión, porque están sujetos a otros procesos penales.

Determinación de tribunal dará giro a investigación del caso Ayotzinapa: Abogado

El pasado 6 de junio, Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, habló sobre la orden de reponer la investigación del caso Ayotzinapa.

Aseguró que esta determinación dará un giro en la investigación para conocer realmente que pasó con los normalistas.

“Si se arma esta comisión, si se siguen las líneas de investigación sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión Interamericana, líneas que ya está trabajando la PGR, hay muchas expectativas de saber lo que pasó el día 26”, destacó Vidulfo Rosales.

-¿Antes de este punto no las había?

“No porque la PGR en todo momento estaba sosteniendo la tesis del basurero de Cocula, estaba sosteniendo esa teoría del caso. Entonces, eso impedía que las líneas de investigación, sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pudieran avanzar de manera rápida y pudieran profundizarse en las mismas”, apuntó Vidulfo Rosales Sierra.

Llamó a acatar el fallo del órgano federal a la PGR, luego de que la dependencia emitiera un comunicado en el que rechazaron la resolución.

“Ellos dicen que ya está el Ministerio Público para investigar y no es necesaria una comisión, entonces lo que nosotros decimos es que esta comisión va a estar integrada de acuerdo al fallo del tribunal colegiado. Que entienda la PGR que ésta no es una recomendación. No es que si quiere o no quiere. Es que es un fallo ya y que tiene que acatarlo. Lo que queda hoy es acatar la resolución”, apuntó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

El 26 y 27 de septiembre, 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecieron tras una serie de ataques armados que dejaron un saldo de seis muertos y varios heridos.

Con información de Mario Torres

MAP