Orden de Suprema Corte de EE.UU. no obliga a México a acatar política migratoria: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró, por medio de un comunicado, que la orden de la Suprema Corte de Estados Unidos que restablece la política migratoria de ‘Permanecer en México’ y que fue implementada por el expresidente Donald Trump, no tiene implicación directa en la gestión sobre ese tema en el país.

En el texto, compartido la noche del miércoles 25 de agosto de 2021, la SRE enfatizó que la orden impulsada no obliga a México a adoptarla.

“En apego a los principios constitucionales de nuestra política exterior, el Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo. No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza que una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México”, se lee en un fragmento del texto.