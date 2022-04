OPS advierte que México podría sufrir aumento de casos de COVID por Semana Santa

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que México podría registrar una nueva ola de contagios de COVID-19 de cara a las vacaciones de Semana Santa.

“Podemos considerar que México se encuentra en un periodo interepidémico. Sin embargo, se recomienda no relajar las medidas preventivas no farmacológicas en el país, el riesgo de reactivación de la pandemia no está descartado dada la inestabilidad de la situación internacional y la siempre posibilidad de la emergencia de surgimiento de nuevas variantes de preocupación… y quisiera destacar que una atención especial se tendrá que prestar durante los períodos feriados de Semana Santa”, dijo Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para COVID-19 de la OPS.