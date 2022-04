Oposición responde a amenaza de denuncia de Morena por votar contra la Reforma Eléctrica

La oposición en la Cámara de Diputados respondió a las amenazas del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de denunciar penalmente a los 223 legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano que votaron en contra de la Reforma Eléctric.

El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que es parte de un show político del líder morenista.

“Creo que forma parte del show político, del circo de Mario Delgado, ese sería mi comentario, no va a llegar a ningún lado. Lo único que me preocupa es que polarice al país y pueda poner en riesgo a alguna persona, pero forma parte de su espectáculo, de su show político y de su circo que arma periódicamente, iba a decir una palabra que se usa en mi tierra y que no es maldición”, afirmó el diputado, Rubén Moreira, coordinador del PRI.