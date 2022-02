Oposición se rehúsa a votar a favor de que la Guardia Nacional se sume a las Fuerzas Armadas

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, entregó a la Junta de Coordinación Política del Senado el informe de actividades de la Guardia Nacional 2021.

Te recomendamos: Se realiza Décimo Foro del Parlamento Abierto sobre Reforma Eléctrica

En reunión privada, anunció a los coordinadores de todas las bancadas que redactan los últimos detalles de la reforma que enviará el Presidente López Obrador para que la Guardia Nacional sea transferida a las Fuerzas Armadas.

“La intención es la que ha comentado el presidente: que la Guardia Nacional pueda ser incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional… será una gran discusión, por eso es que yo insisto en que el ambiente hostil en la Cámara de Diputados, no nos ayuda a construir mayoría calificada… Hoy hablé con los coordinadores. Bien… aunque en algunas partes no cumplan, nosotros tenemos que seguir dialogando, porque esa es nuestra función… Yo siempre creo que se puede lograr todo”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

En febrero de 2021, el pleno del Senado aprobó por unanimidad la creación de la Guardia Nacional.

En ese entonces, la condición para que el bloque opositor votara a favor fue precisamente que la Guardia Nacional no tuviera un mando militar.

Luego del anuncio de la secretaria de Seguridad, senadores de oposición afirmaron que rechazarían la reforma para que la Guardia Nacional sea transferida íntegramente a las Fuerzas Armadas.

“Porque son seguridades diferentes, la Guardia Nacional atiende seguridad pública, las fuerzas armadas son las encargadas de la seguridad nacional… con encomiendas muy precisas… no son comparables”, detalló Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.

“Nos opusimos y nos vamos a oponer… No va a contar con los votos del PAN… no definitivo, no a una Guardia Nacional militar”, puntualizó Damián Zepeda, senador del PAN.