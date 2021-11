Oposición peruana presenta moción para destituir al presidente Pedro Castillo

Legisladores de oposición en Perú, entre ellos del partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, presentaron el jueves, 25 de noviembre de 2021, una moción en el Congreso en busca de destituir al presidente izquierdista Pedro Castillo, alegando su “incapacidad moral” para gobernar en medio de un escándalo que involucra a un exasesor.

Te recomendamos: Keiko Fujimori apoya intento para destituir al presidente peruano Pedro Castillo



La moción fue presentada con la firma de 28 parlamentarios y ahora el fragmentado Congreso tiene que debatir, en una sesión que aún no fue convocada, para decidir si acepta la iniciativa para comenzar un proceso de juicio político contra el mandatario. Se necesitan al menos 52 votos de los 130 legisladores para dar marcha al proceso.

Si los parlamentarios votan a favor, según la Constitución el Congreso requiere después al menos 87 votos para destituir a Castillo, que asumió funciones a fines de julio, una posibilidad poco probable en estos momentos.

El Congreso peruano, que en general se inclina hacia la derecha, tiene un historial de polémicas destituciones. La popularidad de Castillo cayó en los últimos meses mientras enfrenta una ola de protestas sociales.

La moción de “vacancia” de Castillo ocurre mientras la fiscalía anticorrupción inició una investigación contra un asesor clave del presidente, Bruno Pacheco, a quien le hallaron 20 mil dólares en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno.

Pacheco, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, renunció a su cargo y negó las acusaciones.

Entre las razones para destituir el mandatario, el Congreso señala que Castillo “es una persona peligrosa para la democracia que, si no es vacado, afectará a todos los peruanos, como lo viene haciendo con quienes viven en la pobreza”.

La moción detalla que Castillo designó en “altos cargos” a personas acusadas de apología al terrorismo, de generar inestabilidad económica, de presunto tráfico de influencias y de fortalecer relaciones con gobiernos “antidemocráticos” como Venezuela, entre otros argumentos.

El equipo de prensa de Palacio de Gobierno no respondió a una solicitud de comentarios, pero Castillo en un discurso en la región andina de Jauja dijo que estaba “tranquilo”.

“A mí no me preocupan los ruidos políticos porque a mí me eligió el pueblo, no me han elegido las mafias, no me ha elegido la corrupción”, refirió el mandatario sin mencionar directamente a la moción de vacancia.