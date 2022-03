Oposición peruana busca por segunda vez abrir proceso de juicio político contra presidente Castillo

El Congreso peruano aprobó el lunes iniciar un proceso de juicio político contra Pedro Castillo, una medida promovida por la oposición que busca, por segunda vez en menos de cuatro meses, la destitución del mandatario izquierdista en medio de acusaciones de corrupción y baja popularidad.

Con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, el Congreso admitió la apertura del proceso y la jefa del parlamento, María del Carmen Alva, convocó al presidente para que acuda el 28 de marzo y responda las acusaciones de supuestas faltas constitucionales durante sus funciones.

Al margen del proceso de juicio político, el Congreso espera a Pedro Castillo el martes para dar un “mensaje” al país, según una solicitud enviada por el mandatario el viernes al parlamento, y que fue aprobado por los legisladores más temprano.

Castillo confirmó en una región selvática del país su asistencia el martes al Congreso a las 17:00 horas (22:00 GMT), “para decirle qué hacemos y qué vamos hacer por esta patria”.

“Pero me apena también que paralelamente a eso se siga las zancadillas y no se escuche al pueblo, porque acaban de aprobar (…) la mocion de la vacancia, pero por eso tenemos que decirle al país que nosotros hemos venido acá no a robarle un centavo y eso lo diremos mañana”, dijo en un discurso público.