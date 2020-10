Oposición enfrenta a López-Gatell durante comparecencia ante Comisión de Salud del Senado

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, compareció el lunes 12 de octubre de 2020 ante la Comisión de Salud del Senado, la cual terminó antes de lo pensado por no existir garantías de civilidad.

Te recomendamos: México suma 83 mil 945 muertos y 821 mil 045 casos confirmados de COVID-19

El subsecretario, quien encabeza la estrategia para hacer frente al COVID-19, fue citado como parte de la glosa del informe presidencial.

Durante su intervención señaló que el país lleva 11 semanas con una disminución de la transmisión, sin embargo, su labor y su manejo de la pandemia fue fuertemente criticado por los senadores de la oposición.

Acusaron que México tiene la más alta incidencia de porcentaje de mortalidad, pero también señalaron insuficiencia de pruebas, tardío uso de gel, uso de cubrebocas y en cambio el adelantado confinamiento y sana distancia.

Lilly Téllez y Martha Márquez, senadoras del PAN, le mostraron leyendas similares al etiquetado de alimentos y caricaturas críticas, además le dieron gel y un bastón para personas débiles visuales.

Senadores y senadoras de Morena respondieron también las críticas de la oposición.

Ante los señalamientos, Hugo López-Gatell dio su postura sobre lo dicho por los senadores de oposición.

“Respetadas senadoras, me increpaban diciéndome que satisfaga las expectativas del señor Presidente, sí, por supuesto y con muchísimo orgullo, con mucho orgullo porque no son las expectativas de un hombre, no son las expectativas de un dirigente político, son las expectativas de un pueblo que ha estado históricamente dolido, históricamente negligido y dos, históricamente violentado en todos sus derechos, la cuarta transformación no es una casualidad”, enfatizó.