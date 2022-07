Oposición cuestiona resultados de reunión de AMLO con Biden

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Washington y su encuentro con su homólogo estadounidense, Joe Biden, ocupó la agenda política del debate en la sesión de la Comisión Permanente.

Morena la calificó como un éxito y la oposición, la criticó.

“La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una visita muy exitosa para la mayor parte de los mexicanos, para todo América Latina, para todos los que entienden. El problema que tenemos aquí es que están los que no entienden y, como lo dije, no entienden que no entienden, y como no entienden, pues hay que explicarles. Nuestro presidente es un presidente diferente, del que estamos orgullosos, por eso él no está, ni juega con la parafernalia del pasado, él normalmente se habría hospedado en la residencia de México, no lo hizo porque nuestro embajador tiene Covid, y por eso hoy se fue a un hotel”, indicó Yeidckol Polevnsky, diputada de Morena.

“No fue hospedado donde se hospedan los jefes de Estado, no fue recibido como se recibe a los jefes de Estado y, de hecho, fue una reunión de dos horas la que tuvo con el presidente Biden, no fue ni siquiera un ‘comes y te vas’, porque ni almuerzo hubo, estuvieron menos de dos horas”, señaló Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural.