Oposición bielorrusa pide a Lukashenko entregar el poder tras desconocer triunfo

La oposición bielorrusa se negó hoy a reconocer la victoria del presidente del país, Alexandr Lukashenko, en las elecciones del domingo y le pidió abrir negociaciones para la entrega pacífica del poder en un plazo de dos semanas.

“No reconocemos los resultados. Hemos visto los protocolos de votación”, dijo Svetlana Tijanóvskaya, candidata de la oposición, en rueda de prensa en Minsk.

Tijanóvskaya, quien llamó anoche a los bielorrusos, manifestantes y policía, a “cesar la violencia” en Minsk y otras ciudades del país, instó hoy a “los que creen que su voto ha sido robado a no quedarse callados”.

LUKASHENKO, REELEGIDO POR ACLAMACIÓN

Según informó hoy la Comisión Electoral Central, Lukashenko, en el poder desde 1994, ganó los comicios con el 80.23 % de los votos, con lo que podrá ejercer un sexto mandato presidencial.

Mientras, Tijanóvskaya se tuvo que conformar con el 9.9 %, un resultado inesperado para sus partidarios, que consideran que hubo pucherazo, especialmente en Minsk.

Aparte de que más del 40% votó por adelantado, la oposición mantiene que las autoridades le robaron la victoria a su candidata el domingo en numerosos colegios, según el recuento paralelo realizado con un programa informático al que los electores enviaban una foto de su papeleta.

La oposición no se limitará a no reconocer los resultados, aseguró a Efe la portavoz de Tijanóvskaya, Anna Krasulina.

“Recurriremos en los tribunales los resultados de aquellos colegios donde estos fueron falsificados. Y lo mismo haremos con aquellos donde los protocolos no se publiquen en los próximos dos días”, explicó.

ULTIMÁTUM OPOSITOR

Además, al tiempo que se apoyan “los cambios pacíficos”, se llama al pueblo a “defender” su victoria en las urnas.

Todas esas medidas están encaminadas a que finalmente Lukashenko-felicitado por su victoria por el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder chino, Xi Jinping- abandone el poder.

La oposición le da a Lukashenko “un plazo de dos semanas” para lo que llaman “traspaso civilizado del poder”.

“Han perdido. Les pedimos que reconozcan la victoria de Tijanóvskaya. No tiene sentido que haya más víctimas. Esperemos que la comunidad internacional ejerza de mediadora en las negociaciones”, añadió.

ADVERTENCIAS DE LUKASHENKO

Lukashenko, de 65 años, denunció que las protestas registradas no fueron espontáneas y estuvieron en realidad patrocinadas por países como la República Checa y Polonia y por grupos provenientes de las vecinas Ucrania y Rusia.

Acusó a Praga de presionar a los activistas opositores para que tomaran las calles con el fin de entablar negociaciones con las autoridades para la “entrega pacífica del poder”.

Lukashenko denunció que los organizadores de los desórdenes querían “incendiar” Minsk.

“Pero no lo lograron. Ya les advertí de que no habría un Maidán (revolución a la ucraniana). Por todo ello, la respuesta será adecuada. No permitiremos que destruyan el país”, alertó.