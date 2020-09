Oposición acusa opacidad en 23 programas sociales de la actual administración

Como parte de la glosa del segundo informe presidencial, el pleno del Senado debatió, el lunes 14 de septiembre, la política social encabezada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Te recomendamos: Senado recibirá petición de AMLO para realizar consulta popular para enjuiciar a expresidentes

Las bancadas de oposición acusaron opacidad en el ejercicio del presupuesto asignado a los 23 programas sociales que actualmente administra el Gobierno Federal.

“Hoy la política social, lejos de ser una estrategia del Estado para reducir las desigualdades y promover el desarrollo, parece más un mecanismo para construir clientelas, al más puro estilo neoliberal que tanto critican. Lo que sí vemos es la entrega de dinero sin transparencia y rendición de cuentas. Programas sociales mal diseñados y peor ejecutados, sin reglas de operación que se prestan a la discrecionalidad y opacidad”, señaló Manuel Añorve, senador del PRI.

Su sentir fue compartido por Julen Rementería, senador del PAN.

“Lo que tenemos en política social, actualmente, es simplemente un regalo del dinero con una intención meramente electoral. En Jóvenes Construyendo, programa que tanto se presume, el órgano interno de control, dijo que el 55% del programa tenía anomalías, que no se encontraba a los becarios, que las empresas no existían y que pedían moches. Y el fracaso del INSABI, es el día en que todavía no hay reglas de operación”, enfatizó Rementería.

La bancada de Morena rechazó los señalamientos y defendió la política social en favor de los pobres.

“Como siempre es difícil encontrar en su discurso un reconocimiento a esta política social o a todo lo que huela a Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de la 4T. Tal parecería que se trata, como siempre, de criticar, criticar, atacar, atacar y decir que este gobierno, el que encabeza Andrés Manuel es el culpable de todos los males que hoy tenemos en el país. Este gobierno, el de Andrés Manuel, según palabras del PRI y del PAN, es el culpable de la desgracia en que nos metieron los dos últimos gobiernos panistas y todos los gobiernos priístas a nivel federal”, comentó Higinio Martínez, senador de Morena

En esta sesión, el pleno del Senado designó a Luis Espíndola como magistrado de la sala especializada del TEPJF, quien rindió protesta inmediata al cargo.

Con información de Claudia Flores

JPG