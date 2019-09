Oportunidades de educación para resolver inseguridad: AMLO

En Allende, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que una de las estrategias para resolver la inseguridad y la violencia es darle oportunidades de educación y trabajo a los jóvenes a quienes su gobierno nunca les dará la espalda.

Mencionó que para rescatar a los jóvenes ahora se les ofrecen becas en todos los niveles escolares.

El presidente visitó el hospital rural IMSS-Bienestar de Valle de Allende, el número 64 de los 80 qué hay en el sector salud.

Aseguró que avanza la campaña nacional contra la corrupción que tiene por objetivo sacar a México adelante.

Señaló que al no permitir la corrupción se moraliza el país y se mejora la imagen de México en el extranjero.

Informó que trabaja de manera coordinada con el gobernador pianista de Chihuahua, Javier Corral, a pesar de que tienen diferencias en algunos temas.

Por la tarde, el presidente visitó el hospital rural IMSS-Bienestar de Guachochi, en el corazón de la sierra chihuahuense.

Reprochó los actos de corrupción que cometieron presidentes y gobernadores en administraciones anteriores.

El presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del Presidente, para que quede claro: si hacen una tranza grande, grande, grande es porque el Presidente lo permitió, es lo mismo en los estados, si hay un negocio jugoso es porque lo permite el Gobernador, nada de que no se enteró /¿Cuánto nos vamos ahorrar por combatir la corrupción? calculamos que este año como 500 mil millones de pesos, porque no tenían llenadera, robaban mucho, entonces ya se acabó el bandidaje oficial y ya no va haber corrupción, me canso ganso”, explicó.