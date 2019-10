Opiniones dividas tras declaraciones de Miguel Barbosa

Diputados de todos los partidos condenaron las declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien consideró un castigo de Dios por robarle la elección, el accidente del helicóptero en el que murieron la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo el senador panista Rafael Moreno Valle.

Condenar firmemente estas declaraciones, yo creo que están, que fueron, estuvieron totalmente fuera de lugar, fueron lamentables, creo que además hay un consenso, digamos, en condenar este tipo de expresiones, independientemente de que seamos de diferentes fuerzas políticas eso no justifica ese tipo de expresiones”, expresó Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados.

Por su parte, los panistas aseguraron que no es el gobernador de Puebla quien debe definir o no los castigos divinos.

Pues no, él no es el que lleva las riendas de una divina y santísima inquisición, me parece desafortunado, insensible, insensato esta mención que hace el gobernador de Puebla, lo cierto es que estamos esperando todavía hoy a que se aclare este acontecimiento, ese suceso, que le deben de rendir cuentas sobre todos a los poblanos”, agregó, Miguel Alonso Riggs, diputado del PAN.