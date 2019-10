AMLO pide esperar argumentos tras liberación de detenidos en Tepito

Tras la liberación de 27 de los detenidos durante el megaoperativo de Tepito, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar para conocer los argumentos que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna tomó en cuenta. En su conferencia de prensa matutina, dijo que están revisando el caso de los liberados y que indagarán a detalle para informar bien y actuar con responsabilidad.

Existe la versión de que se integraron mal los expedientes, las carpetas de investigación, que no correspondían a los hechos y que por eso el juez tomó la decisión de dejarlos en libertad”.

AMLO pidió esperar el informe de la Ciudad de México, de la Fiscalía y del juez. Dijo que si hubo un acto de corrupción será denunciado y reiteró que no se protege a nadie, pero no se pueden hacer juicios sumarios.

No es el mátalos en caliente”, dijo, y acusó que últimamente es moda, todos opinan y son expertos.

Señaló que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, fue interrogado sobre el caso Culiacán, el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, y el panista respondió que se hubiera atrincherado. López Obrador dijo que eso muestra la mentalidad autoritaria, de aniquilar y luego averiguar.

Vamos a esperar, no hay nada que ocultar. No somos iguales, yo no voy a estar de tapadera de nadie”, dijo el presidente.