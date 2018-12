Seis mil elementos de la Policía capitalina vigilan celebración en la Basílica

Desde hace seis años, Edgar camina de Puebla a la Ciudad de México en estas fechas, para visitar la Basílica de Guadalupe.

“Le vine a pedir un milagro y sí me lo dio. Ahora sí que mi hijo, no podía yo tener y vine a pedir y me lo dio”, explicó Edgar Flores, peregrino

Con su teléfono celular escoge la canción que se escucha en su cajón a todo volumen.

“Seis años que lo hicimos, yo y otros compas, tiene unas pilas, un búfer, las luces led, está conectado este para que toca, pero acá traigo pilas de moto eléctrica”, detalló Edgar Flores, peregrino.

Un millón 700 mil personas procedentes de diversos estados del país como Puebla, Veracruz, Tlaxcala y el Estado de México visitaron la Basílica de Guadalupe entre el 10 y el 11 de diciembre.

La llegada de los danzantes de la Mixteca Poblana atrajo la atención de los asistentes.

“Los enmascarados con barba son cazadores, el jaguar se comía el ganado, entonces ellos planificaron una caza, hicieron una cacería de este animal”, comentó Juan Calixto, danzante

Durante el día diversas personas ingresaron al templo de rodillas para cumplir con mandas.

Dentro de la Basílica se instalaron carpas para dar atención médica y ayudar a buscar a personas extraviadas.

La Policía capitalina desplegó seis mil elementos para agilizar la vialidad y garantizar la seguridad de los casi ocho millones de personas que se estima, visitarán la Basílica entre el 9 y el 13 de diciembre.

Con información de Carlos Guerrero

