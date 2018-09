Operativo en bar de Insurgentes, CDMX, deja 28 detenidos

Autoridades de la Procuraduría de la Ciudad de México realizaron un operativo y cateo a un centro de entretenimiento nocturno, ubicado en el número 2146 de la avenida de los Insurgentes Sur, en la delegación Álvaro Obregón que dejó como saldo 28 detenidos.

En este operativo, cerca de 50 trabajadores y bailarinas del lugar fueron llevados a la Fiscalía Central de Investigación de la Procuraduría capitalina.

Durante la diligencia, algunas de las mujeres que trabajan en ese lugar dieron testimonios a través de video llamadas.

Estamos aquí en nuestro camerino, en nuestro lugar de trabajo, están queriéndonos llevar a un búnker. Hay personas que no se identificaron y nos tienen aquí a la fuerza. Entonces nosotras no estamos aquí a la fuerza, simplemente queremos salir e irnos a nuestras casas, nadie tiene nada que declarar, nadie está aquí a la fuerza y es todo lo que tenemos que decir y que por favor no violen nuestros derechos”, narró una bailarina del lugar.

A través de un comunicado, la Procuraduría capitalina informó que se cumplimentó una orden de cateo en un bar ubicado en avenida Insurgentes Sur, colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, donde fueron rescatadas 17 mujeres mexicanas y dos venezolanas posiblemente explotadas sexualmente por 28 imputados detenidos en flagrancia y puestos a disposición de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas.

Derivado de la denuncia de una de las víctimas, el pasado 14 de agosto la Procuraduría capitalina inició una investigación en el lugar en el que se detectó que desde abril de 2016 se prostituía a mujeres y que los imputados obtenían el mayor beneficio económico. De acuerdo con el modo de operar de los inculpados, las mujeres eran contratadas como bailarinas, pero valiéndose de su condición de vulnerabilidad eran obligadas a realizar “ficheos” entre los clientes, quienes también pagaban por los servicios sexuales cuyo control y manejo realizaban los detenidos. De las ganancias obtenidas, a las víctimas únicamente les otorgaban la tercera parte.

En audiencia privada, el representante social presentó los elementos de prueba recabados con lo que el juez de control concedió la orden de cateo el pasado 11 de septiembre, la cual fue ejecutada esta madrugada.

Minutos después, las mujeres que no fueron presentadas ante la fiscalía salieron y se manifestaron.

Muchachas ¿alguna de ustedes ha sido aleccionada? No. ¿Alguna de ustedes fue obligada? No. ¿Se prostituyen? No. ¿Dejan ganancia por prostitución? No”

Después hablaron algunos representantes y trabajadores del lugar

Nos vamos a defender, estamos dando la cara. No tenemos nada de que ocultarnos, ni nada de qué avergonzarnos”, señaló Carlos Alberto Landa Silva, presidente de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos. Me quitaron mi bolsa, con dinero, con cosas, las metieron en una bolsa y lo que a mí me molestó que a la bolsa no le pusieron etiqueta como previa evidencia”, narró otra de las bailarinas.

Luego de esta protesta, un grupo de trabajadores del centro nocturno fue al llamado búnker de la Procuraduría de la Ciudad de México a preguntar por la situación legal de sus compañeros detenidos.

El agente del Ministerio Público cuenta con 48 horas para determinar la situación legal de los 28 detenidos; en tanto, la Subprocuraduría de Atención a Víctimas activó el protocolo de actuación para bridarles apoyo psicológico, médico y jurídico a las afectadas.

El operativo estuvo apoyado con policías federales quienes resguardaron el área y concluyó con la suspensión de actividades del establecimiento.

