Operaba sin permiso “local” donde murió Hugo Carbajal, revelan autoridades de Jilotzingo, Edomex

Ana Teresa Casas González, presidenta municipal de Jilotzingo, Estado de México, reveló que el lugar “Jardín Imperio”, donde fue asesinado Hugo Carbajal, funcionaba sin permiso.

“Ese lugar no tiene ni uso de suelo, ni permisos de nosotros, ni algún documento expedido por el municipio, no cuenta con ello, no teníamos conocimiento de que estaba operando de esa manera”, explicó Ana Teresa Casas González, presidenta municipal de Jilotzingo, Estado de México.