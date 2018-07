ONU y líderes de ONGs discuten en NY la crisis global de agua

Cada dos minutos muere un niño por diarrea debido al agua insalubre y las condiciones precarias de higiene y saneamiento en su entorno. Actualmente hay 844 millones de personas en el mundo sin agua en sus casas y tienen que caminar, en casos 2 o 3 kilómetros, para traerla a sus hogares.

“Vivir con diarrea crónica, por ejemplo, no permite que los niños se desarrollen, la desnutrición está muy ligada a la falta de agua y saneamiento, entonces para los niños es básico. Si tienes una fuente de agua a dos, tres, cuatro, cinco o seis horas de tu casa como van a participar las niñas en la escuela”, dijo Manuela Pinilla, directora del programa WaterAid Colombia.

Expertos de Naciones Unidas y líderes de ONGs participan en NY en un foro político sobre la crisis global de agua limpia, segura y acceso a baños entendiendo que una de tres personas en el mundo no tiene acceso a un baño propio ni decente.

“Es un tema que es básico para la dignidad, sobre todo, la dignidad del ser humano, realmente lograr que los seres humanos se puedan desarrollar, que puedan ser seres humanos saludables”, precisó Manuela Pinilla, directora programa WaterAid Colombia.

Para los activistas que revisan los compromisos de los gobiernos para resolver la crisis en 2030 como una de las metas del milenio, lograr que 100% de la población tenga agua limpia y segura y acceso a baños dignos tomara décadas o quizás siglos ya que el rezago es enorme sobretodo en Bangladesh, Nepal, Kenia, Ghana, Nigeria, Namibia, Rumania y Nicaragua.

“Necesitamos que algo cambie para que la tendencia de inversión y de priorizar ese tema en política pública, así como los otros, algo tiene que cambiar”, asegura Manuela Pinilla, Directora programa WaterAid Colombia.

Acceso a agua limpia e higiene es un derecho fundamental de todo ser humano. Para las mujeres y niñas el rezago tiene un impacto particular en su salud, educación, bienestar y desarrollo.

“Las mujeres tiene que esperar por ejemplo hasta la noche para poder salir y hacer sus necesidades, se enfrentan a peligros, aumenta su riesgo de sufrir violencia de género. El ausentismo escolar, la discriminación, la vergüenza, entonces realmente son temas que tocan el centro de la vida y la dignidad humana y poco se habla”, dijo Manuela Pinilla, Directora programa WaterAid Colombia.

El rezago es enorme y es muy probable que estos objetivos de la ONU no se cumplan en el 20/30, pero los activistas tienen esperanza y exhortan a toda la comunidad internacional que ya vive en una aldea global a sumarse a la causa, porque, si no hay acceso a agua y a baños seguros para toda la humanidad, no hay progreso y no hay dignidad humana.

Con información de Marisa Céspedes

HVI