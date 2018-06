ONU: Producción mundial de opio y cocaína alcanza récord histórico

La producción y el mercado mundial de opio y cocaína se encuentran en máximos históricos, los estupefacientes sintéticos se expanden y los fallecimientos por consumo de drogas aumentan, alertó Naciones Unidas en su Informe Mundial sobre Drogas.

“Si tuviera que describir el informe de este año, lo haría como el de los récords: tenemos una producción en máximos de opio y cocaína”, explicó en Viena a Efe Angela Me, coordinadora del informe y jefa de estadísticas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd).

“Desde que hemos empezado a monitorear la situación, nunca hemos visto un nivel así de producción”, agregó Me sobre un panorama que calificó de “cada vez más complejo”.

“Las drogas tradicionales, como la heroína y cocaína, han vuelto. Pero además hubo intervenciones récords de sustancias sintéticas”, recordó Me.

