Lenny Kravitz y ONU unen fuerzas por la tolerancia, la igualada y la diversidad

El cantante, músico, actor y fotógrafo Lenny Kravitz, une fuerzas con los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para lanzar Here to love, sencillo con el que buscarán promover la tolerancia, igualdad y diversidad.

Te puede interesar: Muñeca ‘Mole de Olla’ abre debate sobre racismo o discriminación

La canción, que fue elegida de cara a la campaña “FigthRacism”, lleva un mensaje para combatir la propagación global del discurso de odio y el racismo, así como enfatizar el respeto por los derechos humanos.

I’m joining forces with @UNHumanRights and their #FightRacism campaign to promote tolerance, equality, and diversity. I’m honored that my song #HereToLove is the theme song for #FightRacism. For more info, go to https://t.co/yJlDuxz5QO pic.twitter.com/2uJ8iwLeRB

— Lenny Kravitz (@LennyKravitz) November 22, 2019