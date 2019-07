ONU alerta por aumento de desastres por cambio climático

Los desastres relacionados con el cambio climático ocurren una vez a la semana, por lo que se requiere un trabajo urgente para preparar a países en desarrollo a fin de enfrentar el calentamiento global, dijo Mami Mizutori, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU).

Te recomendamos: Plantar árboles es la solución contra el cambio climático

Un gran número de “eventos de menor impacto están causando muertes, desplazamientos y sufrimientos más rápido de lo previsto. Esto no se trata del futuro, se trata del ahora”, dijo la representante ante ONU para la reducción del riesgo de desastres.

Adaptarse a la crisis climática ya no podrá verse como un problema a largo plazo, sino que ahora necesita una inversión, dijo en declaraciones al diario británico “The Guardian”.

Hablamos de una emergencia climática y una crisis climática, pero si no podemos enfrentar este (problema de adaptación a los efectos) no sobreviviremos. Necesitamos considerar los riesgos de no invertir”, comentó.