ONG’s en México temen que cambios a la deducibilidad de donativos afecte las aportaciones

Diputados aprobaron la Ley de Ingresos 2022 y la Miscelánea Fiscal, con ello se aprobó un polémico punto, el de limitar la cantidad que las personas físicas pueden deducir de las donaciones, algo que podría tener repercusiones para las organizaciones de la sociedad civil.

Directivos de organizaciones civiles que tienen muchos años de operar en México aseguran que, aunque reciben pocos donativos mayores a los 30 mil pesos al año de personas físicas, la decisión de la Cámara de Diputados de limitarles el espacio para poder deducir impuestos sí les impactará por la confusión que se está infundiendo.

Antes, las personas podían deducir hasta 7% de su ingreso anual para donativos, ahora ese 7% se licúa, por decirlo de alguna manera, dentro del 15% de las deducciones generales que pueden hacer las personas físicas, como gastos dentales o colegiaturas en un año.

Del 100% de los donativos que recibe la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, 30% son de personas físicas. Casi un tercio de ellas sí hace donativos de entre 30 mil y 50 mil pesos.

La organización ambientalista Greenpeace México tiene 42 mil donadores, la mayoría personas físicas, quienes aportan 3 mil 800 pesos al año en promedio y muy pocos que donan arriba de 30 mil pesos al año.

“Nosotros no llegamos a esos montos, si puede llegar a haber alguna persona que está dando donativos que les decimos donantes mayores que pueden dar donativos de 5 mil pesos, pero generalmente no son muchas las personas que tienen esa posibilidad. ¿Qué tipo de impacto va a tener esto en nuestra organización? La verdad no lo sabemos, lo que sí hemos evaluado que entre enero y septiembre del 2021 el 26% de las personas qué hicieron un aporte en forma de donativo a Greenpeace México han pedido el recibo de su deducibilidad, pero no sabemos si ante esta nueva medida con este desincentivo la gente va a dejar de donar”, Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace México.